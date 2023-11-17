Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzlerken, Japonya'da Nikkei 225 Endeksi Pozitif Ayrıştı

Asya borsaları satış ağırlıklı seyir izlerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Analistler, Alibaba Grup Holding'in hisse fiyatının yaklaşık yüzde 10 değer kaybetmesinin söz konusu seyirde etkili olduğunu belirterek, küresel pay piyasalarının, ABD ekonomisinde artan yavaşlama sinyallerinin bir resesyona dönüşüp dönüşmeyeceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izlediğini ifade etti.

Çinli e-ticaret devi Alibaba, ABD çip ihracatı kısıtlamaları nedeniyle bulut grubunun tam bölünmesine yönelik planını iptal ettiğini duyurmasının ardından şirketin hisse fiyatında yüzde 10'a yakın düşüş görüldü.

Söz konusu düşüş 30 Ocak'tan bu yana en sert düşüş olurken, Alibaba hisselerindeki değer kaybı Çin'in yavaş ekonomik toparlanmasına ilişkin endişelerin sıcaklığını koruduğu bu dönemde pay piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Warren Buffett'ın Japonya'nın pay piyasalarına daha fazla yatırım yapabileceği yönündeki spekülasyonların artmasıyla, Nikkei endeksi bölgede pozitif ayrıştı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,74 azalışla 2.469 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen altında 3.050 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,48 değer kazancıyla günü 33.585 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 150,6 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 65.940 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 17.470 puanda seyrediyor.