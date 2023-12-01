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Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzlerken Hindistan'da Sensex Endeksi Pozitif Ayrıştı

1 Aralık 2023 09:58 Son Güncelleme: 10:00 Abone Ol

Asya borsaları genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif bir performans sergiledi. Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin piyasalarda etkili olduğunu belirtti.