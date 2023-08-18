Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzlendi

Küresel piyasalarda ABD'deki güçlü ekonomik görünümün reel faizleri yukarı çekmesi ve Çin'deki ekonomik endişeler nedeniyle Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin'de artan risk algısı ve gayrimenkul sektöründeki sıkıntıların diğer alanlara sıçrayabileceği ihtimali piyasalarda yakından takip ediliyor. Japonya'da ise TÜFE beklentilere paralel olarak artış gösterdi.