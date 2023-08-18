Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzlendi
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Küresel piyasalarda ABD'deki güçlü ekonomik görünümün reel faizleri yukarı çekmesi ve Çin'deki ekonomik endişeler nedeniyle Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin'de artan risk algısı ve gayrimenkul sektöründeki sıkıntıların diğer alanlara sıçrayabileceği ihtimali piyasalarda yakından takip ediliyor. Japonya'da ise TÜFE beklentilere paralel olarak artış gösterdi.
Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Küresel piyasalar, ABD'deki güçlü ekonomik görünümün reel faizleri yukarı çeken etkisi ve Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik süregelen endişelerle negatif seyrini sürdürüyor.
Analistler, ABD ve Çin ekonomilerinde, farklı sebeplerle piyasalarda risk algısının artmaya devam ettiğini belirtti.
Çin'de artan risk algısı dolar/yuan paritesini yaklaşık son bir yılın zirvesine taşırken, yuandaki değer kaybını önlemek için Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) kamu bankaları aracılığıyla tarihindeki en güçlü müdahaleyi yapmış olabileceği ifade ediliyor.
Ülkede gayrimenkul sektöründe baş gösteren sıkıntıların ekonominin diğer alanlarına da sıçrayabileceği ihtimali piyasalarda yakından takip ediliyor.
Öte yandan, Japonya'da açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 3,3 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,61 azalışla 2.504 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 düşüşle 3.140 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla günü 31.450 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 düşüşle 145,3 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 64.914 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla 17.999 puanda seyrediyor.