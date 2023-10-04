Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla başlayan negatif seyir, Asya pay piyasalarına da taşındı.

Dolar/yen paritesi, dün 150,2'ye çıkarak son bir senenin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bu seviyeden düşüşe geçerek yüzde 1,9 azalışla 147,4'e geriledi. Parite, günü önceki kapanışına göre 0,6 gerilemeyle 149'dan tamamladı.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz kurlarının piyasa tarafından belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, istikrarın önemli olduğunu ve hızlı hareketlerin istenmediğini vurgulandı.

Suzuki'nin, paritedeki söz konusu harekette herhangi bir müdahalenin olup olmadığı sorusuna ısrarla cevap vermemesi ise dikkati çekti.

Öte yandan, Dünya Bankası, Güney Asya bölgesine ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e çıkardı.

Ayrıca, Japonya'da açıklanan verilere göre, hizmet sektörü PMI 53,8 ile beklentileri aştı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,41 azalışla 2.406 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,28 değer kaybıyla günü 30.527 puandan tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise şu sıralarda yüzde 0,2 değer kazancıyla 149,2 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 64.990 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 17.122 puanda seyrediyor.