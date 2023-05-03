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Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsaları satıcılı seyretti

Ekonomi Haberleri

Asya borsaları, satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya borsaları, satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya'da, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağında olurken, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin yeniden artmasıyla pay piyasaları negatif bir seyir izledi.

Para piyasalarında, Fed'in yüzde 90 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Asya'da bugün Japonya ve Çin'de tatil olması dolayısıyla işlem gerçekleşmezken, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin tekrar gündeme gelmesi açık olan piyasalarda satış baskısını destekledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91 azalışla 2.501 puan, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 135,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,29 düşüşle 61.178 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,38 gerileyerek 19.654 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA / Duhan Değirmenci - Ekonomi

Merkez Bankası Jerome Powell Asya Fed Ekonomi Haberler

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