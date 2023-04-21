Asya borsaları satıcılı seyretti

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle Asya'da satış baskısı etkili oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 3,2 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, ülkede enflasyon endişeleri güçlendi.

Öte yandan, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5'e çıkarak daralmaya işaret ederken, hizmet sektörü PMI 54,9'a indi.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilimin artması ve Çin-ABD ilişkilerinin tekrar çalkantılı bir döneme girebileceğine yönelik endişeler de piyasalarda risk iştahını azalttı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,73 azalışla 2.544 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,95 düşüşle 3.301 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,33 değer kaybıyla günü 28.564 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 133,9'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 59.622 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 azalışla 20.016 puanda seyrediyor.