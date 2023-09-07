Asya borsaları satıcılı seyir izledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlenirken, Çin'de açıklanan veriler olumsuz sinyaller vermeye devam ediyor.

Bugün Çin'de açıklanan verilere göre, ithalat ve ihracat rakamlarındaki düşüş beklenenden az olsa da dış ticaret fazlası 68,4 milyar dolarla beklentilerin altında kaldı.

Öte yandan, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'den ithal edilen 352 ürün kalemi ve Kovid-19 ile ilgili 77 ürüne uyguladığı gümrük vergisi muafiyetini 31 Aralık'a kadar uzattığını duyurdu.

Çin'in borç krizindeki gayrimenkul şirketi Country Garden, vadesi gelen iki yurt dışı borç tahvilinin 22,5 milyon dolarlık faiz ödemesini "hoşgörü süresi" bitmeden yaparak temerrüde düşmekten son anda kurtuldu.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,59 azalışla 2.548 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 düşüşle 3.124 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,73 değer kaybıyla günü 33.010 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 147,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay bir seyirle 65.891 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 18.213 puanda seyrediyor.