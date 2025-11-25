Haberler

Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor, Fed'in Faiz İndirim Beklentileri Artıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dair iyimserlikle Asya borsaları genel olarak pozitif bir seyir izliyor. Fed'in açıklamalarıyla teknoloji hisselerine olan ilgi yeniden artarken, Çin ve Japonya arasındaki gerilim de piyasalarda dikkat çekiyor.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD-Çin ilişkilerine dair iyimserlikle Hindistan hariç pozitif seyrediyor.

Fed yetkililerinden gelen olumlu açıklamalar sonrası faiz indirimlerine yönelik öngörülerin güçlenmesi ile teknoloji ve yapay zeka hisselerine olan yatırımcı ilgisinin yeniden artması küresel piyasalarda risk iştahının artmasını sağladı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasına dair endişelerine değinerek, aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapılmasını savunduğunu ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasında ani bir bozulmanın enflasyonun alevlenmesinden daha olası ve yönetilmesinin daha zor olduğunu düşündüğünü söyledi.

Söz konusu mesajlar Fed'in faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olurken, Asya piyasalarında da artan küresel risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

Bu gelişmelerin yanı sıra, Çinli teknoloji ve e-ticaret şirketlerinden Alibaba'nın bugün açıklanması beklenen ikinci çeyrek bilançosunun da Çin'in perakende satışlarına ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Öte yandan, Japonya'da 21,3 trilyon yen tutarındaki ekonomik teşvik paketini onaylanmasının ülkedeki mali endişeleri tetiklemesi ve Çin ile olan gerilim Japon piyasalarında kazançların sınırlı olmasında etkili oluyor.

Çin ve Japonya arasında füze krizi

Çin, Japonya'yla Tayvan nedeniyle diplomatik gerilim yaşandığı bir dönemde Tokyo yönetiminin Tayvan'ın yakınındaki Yonaguni Adası'na orta menzilli füzeler yerleştirme planına tepki gösterdi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinjiro, geçen hafta sonunda ülkenin güneybatı adalarından Yonaguni Adası'na yaptığı ziyarette buraya karadan havaya orta menzilli füze unsuru yerleştirmeyi planladıklarını belirtmişti.

Bakan Koizumi, "Bizce bu unsur, ülkemize silahlı saldırı şansını azaltacaktır, füze konuşlandırmanın bölgede gerilimi artıracağına inanmıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 yükselişle 48.659 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,30 artışla 3.857 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 3.868 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,32 primle 25.791puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 84.890 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam kepçenin altında kalarak can verdi

Ekmek almaya çıkan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği Sudan'da 3 aylık ateşkes ilanı

Erdoğan'ın gündeminden düşürmediği ülkeden beklenen haber geldi
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı

Fenomen Cemile yıllar sonra ortaya çıktı! Son haliyle şaşırttı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade! Hatırlamadığı tek bir an var

Nuran'ı katleden eski eşinden çıldırtan ifade
Belediye başkanının yeğeni evinde ölü bulundu

Belediye başkanının yeğeni evde korkunç halde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.