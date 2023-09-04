Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gitmeyeceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarıyla alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Çin'de emlak sektörünü desteklemek amacıyla asgari peşinat oranlarının düşürülmesi de sektöre olumlu yansıyor. Yatırımcılar, Avusturalya ve Malezya merkez bankalarının faiz kararları ve Çin'de açıklanacak enflasyon verilerini takip ediyor.