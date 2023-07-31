Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Çin hükümetinin ekonomiye desteğini artıracağına yönelik haber akışı varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Çin'de imalat sanayi PMI verisi beklentilerin altında gerçekleşirken, analistler teşviklerin artırılacağına yönelik beklentilerin risk iştahını yükselttiğini belirtiyor. Japonya'da ise sanayi üretimi haziranda beklentilerin altında artış gösterdi. Güney Kore, Çin, Japonya, Hindistan ve Hong Kong borsalarının endeksleri ise farklı oranlarda yükseliş gösteriyor.