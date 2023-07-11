Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

ABD piyasalarının toparlanması ve Çin'in emlak piyasasını desteklemek için aldığı önlemlerle Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Güney Kore, Çin, Japonya, Hindistan ve Hong Kong borsalarında artışlar yaşanıyor.