Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

Asya borsaları, ABD'de enflasyon endişesinin azalmasıyla yeni haftaya pozitif bir seyirle başlarken, Çin ekonomisine ilişkin endişeler varlığını koruyor. Ülkede bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,5'e gerilese de genişlemeye devam ederken, Japonya'da imalat sanayi PMI 49,8 seviyesinde gerçekleşti. Analistler, Çin ekonomisine yönelik soru işaretlerine karşın hükümetin ekonomiyi desteklemeye devam edeceğine yönelik beklentilerin risk iştahını desteklediğini ifade etti. Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,49 artışla 2.602 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 primle 3.242 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 artışla günü 33.753 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kazancıyla 144,7 seviyelerinde işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artarak 65.098 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 yükselişle 19.323 puanda seyrediyor.