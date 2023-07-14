Asya Borsaları Pozitif Seyir İzlerken Nikkei 225 Negatif Ayrıştı

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı. Küresel piyasalar, ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından pozitif bir seyir izlerken, Asya'da Çin hükümetinin ekonominin farklı alanlarını destekleyeceğine dair haber akışı yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor. Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe'un yerine Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Michele Bullock getirildi. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) eski direktörü Hideo Hayakawa, BoJ'un 28 Temmuz'daki para politikası kararı toplantısında, getiri eğrisi programında değişikliğe gidebileceğini düşündüğünü söyledi. Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi mayısta aylık yüzde 2,2 azalışla beklentilerin altında kalırken, aynı dönemde kapasite kullanım oranının yüzde 6,3 düşüşle tahminlerin uzağında olması dikkat çekti. Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 artışla 2.628 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise önceki kapanışının hemen üzerinde 3.236 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla günü 32.391 puandan tamamlarken, dün düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 138,4 seviyelerinde işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 65.727 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,4 değer kazancıyla 19.420 puanda seyrediyor.