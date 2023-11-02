Asya Borsaları Pozitif Seyir İzlerken Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi Negatif Ayrıştı
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Asya borsaları genel olarak yükseliş gösterirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaları olumlu etkiledi. Japon hükümeti güçlü bir ekonomik destek paketi açıklarken, Çin'deki gayrimenkul sektörü kaynaklı sıkıntılar varlık fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Hong Kong borsalarında ise artışlar yaşandı.
Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle başlayan pozitif seyir, Asya pay piyasalarına da taşındı.
Analistler, bugün Japon hükümetinin beklentilerden daha güçlü bir ekonomik destek paketi açıkladığını bildirirken, Çin'de gayrimenkul sektörü kaynaklı sıkıntıların varlık fiyatlarını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 artışla 2.343 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.015 puan oldu.
Japonya'da Nikkei yüzde 1,1 primle günü 31.949 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 150,4 seviyesinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 63.880 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,7 yükselişle 17.219 puanda seyrediyor.