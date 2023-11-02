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Asya Borsaları Pozitif Seyir İzlerken Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi Negatif Ayrıştı

Asya borsaları genel olarak yükseliş gösterirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi düşüş yaşadı. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaları olumlu etkiledi. Japon hükümeti güçlü bir ekonomik destek paketi açıklarken, Çin'deki gayrimenkul sektörü kaynaklı sıkıntılar varlık fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Hong Kong borsalarında ise artışlar yaşandı.