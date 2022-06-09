Asya borsaları karışık seyretti - Haberler

Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin gündemdeki yerini korumasıyla Asya borsalarına dün hakim olan karışık seyir bugün de devam etti.

Enflasyon ve büyüme beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve gelişme öncesi artan yatırımcı hassasiyeti, piyasalarda oynaklığın yüksek seyretmesine neden oluyor. Para politikalarına yönelik belirsizliklerin giderilmeye çalışıldığı bu süreçte, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dünya Bankası'nın ardından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 3'e düşürmesi resesyon endişelerini gündemde tutarken, ABD'nin yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'ün üzerindeki seyrine devam etti.

Makroekonomik veri tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, mayısta yıllık bazda Çin'in ihracatı yüzde 16,9 ve ithalatı yüzde 4,1 ile beklentilerin üzerinde arttı. Pozitif verilere karşın Çin'in Şanghay kentinin Minhang bölgesinde salgın tedbirlerinin devreye alınacağı haberleri ise risk iştahının azalmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalarak 3.239 puana geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi 2.625 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen altından sonlandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı yükselişle 28.247 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 134,6 ile Şubat 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından düşüşe geçti ve 133,6 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 54.848 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 21.859 puanda seyrediyor.