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Asya borsaları karışık seyretti

AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası ABD borsalarında görülen alış eğiliminin yeni günde Asya borsalarına da taşındığını ancak kapanışa yakın satış baskısının güçlendiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin yukarı yönlü hareketi törpülediğini kaydeden analistler, Çin'deki durumun küresel bazda enflasyon baskısına neden olabileceği endişesinin güçlendiğini ve Çin'in ekonomi politikalarında beklentilere rağmen gevşeme olmamasının da tedirginliği artırdığını belirtti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 0,68 artışla 3.067 puana çıktı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,38 azalışla 20.790 puan, Hindistan'da ise Sensex endeksi ise yüzde 0,90 değer kazancıyla 56.194 seviyesinde bulunuyor.

Japonya ve Güney Kore borsalarında ise resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmiyor.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Jerome Powell, Asya, Ekonomi, Haberler

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