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Asya borsaları karışık seyretti

AA - Murat Aslan - Ekonomi
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, karışık bir seyir izlendi.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları piyasalarda risk iştahını törpülemeye devam ederken, enflasyon baskısı ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dolar/yen paritesi, ABD başta olmak üzere Japonya dışındaki merkez bankalarının sıkılaşma adımları nedeniyle yükselişini sürdürerek, 126,6 ile son 20 yılın en yükseğini gördü.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da makine siparişleri aylık yüzde 9,8 azalışla son iki yılın en sert düşüşünü gerçekleştirirken, Çin'de ise ihracat geçen ay yüzde 14,7 artarak beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,83 azalarak 3.186 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,86 artarak 2.716 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,93 yükselişle 26.843 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 126,1 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,32 azalışla 58.391 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 21.317 puanda seyrediyor.

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Ekonomi, Haberler

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