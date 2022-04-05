Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, Çin ve Hong Kong piyasalarının kapalı olması dolayısıyla düşük işlem hacimli karışık bir seyir izlendi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizlikler ve artan enflasyonist baskılarla tahvil ve emtia piyasalarında dalgalanmalar sürerken, küresel pay piyasaları cephesinde iyimserliğin nispeten korunduğu görülüyor.

ABD ve Batılı ülkelerin yaptırım haberleri ile yükselen petrol fiyatları, Asya borsalarında enerji hisselerinde satış baskısı yaratırken, yatırımcı fiyatlamaları açısından bölge genelinde artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları temel risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Japonya tarafında bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) martta 49,4'e yükselse de sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti. Öte yandan ülkede şubat ayında hane halkı harcamaları da şubatta yıllık yüzde 1,1 artışla beklentileri karşılamadı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bugün yaptığı değerlendirmede, Japon yenindeki son hareketlerin biraz hızlı olduğunu, ancak ekonominin geneli için hala olumlu bir görünüm sunduğunu söyledi. Açıklamanın ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,2'lik düşüşle 122,6'ya geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,19 artarak 27.788 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,05 yükselerek 2.759 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,38 düşüşle 60.382 puanda seyrediyor.

Çin ve Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.