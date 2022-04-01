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Asya borsaları karışık seyretti

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, artan jeopolitik riskler ve ekonomik endişelerle haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, artan jeopolitik riskler ve ekonomik endişelerle haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşı kapsamında karşılıklı yaptırımların açıklanmaya devam etmesi müzakere umutlarına gölge düşürürken, küresel çapta gıda ve enerji fiyatları üzerinden artan enflasyonist baskılar da küresel ekonomiye yönelik belirsizlikleri artırıyor.

Bu gelişmelerle küresel pay piyasalarında dalgalı seyir sürerken, Çin'de artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları karşısında alınan kapanma tedbirleri ve Japonya'da tahvil piyasasındaki hareketlilik gibi bölgesel gelişmelerin de fiyatlamalar üzerinde satış baskısı yarattığı görülüyor.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,94 artarak 3.283 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,65 azalarak 2.740 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,56 düşüşle 27.666 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 değer kazanarak 112,5 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,43 primle 58.819 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,37 kayıpla 21.915 puanda seyrediyor.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Müzakere, Ukrayna, Rusya, Asya, Ekonomi, Haberler

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