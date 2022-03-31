Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, yatırımcıların jeopolitik riskler ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini yeniden gözden geçirmesi ile karışık bir seyir izlendi.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, yapılan açıklamaların jeopolitik risk algısını yeniden artırması ile risk iştahı azaldı.

Diğer taraftan tahvil piyasasında ABD Merkez Bankasının para politikası sıkılaştırma sürecini daha hızlı faiz artırımlarıyla gerçekleştireceği beklentilerinin fiyatlanması ile yatırımcıların bilanço küçültme sürecinin ne şekilde gerçekleşeceğine odaklandığı görülüyor. Bu kapsamda Japonya Merkez Bankası'nın getiri oranı hedefi kapsamındaki tahvil alım müdahalesi de devam ediyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 0,1 artsa da beklentileri karşılamadı.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları karşısında sıkılaştırılan tedbirlerin ekonomiye etkisi gözlenmeye başlanırken, ülkede mart ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5 ile tahminlerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,44 azalarak 3.252 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,40 artarak 2.758 puan oldu.

Japonya'da Nikkie 225 endeksi yüzde 0,73 düşüşle 27.821 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 121,6 seviyelerine geriledi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,51 azalışla 22.118 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,12 primle 68.757 puanda seyrediyor.