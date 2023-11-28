Asya borsaları karışık seyretti
Asya borsalarında karışık seyir izlendi.
Asya borsalarında karışık seyir izlendi.
Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ederken, gelecek döneme ilişkin yol haritası belirsizliğini koruyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in hazirandan itibaren faiz indirimlerine başlayacağı öngörülse de Fed yetkililerinin temkinli tutumu dikkati çekiyor.
Öte yandan, Çin ekonomisine yönelik endişeler de güçlü kalmaya devam ederken, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımları piyasalarda satış baskısını sınırlamayı sürdürüyor.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,05 artışla 2.443 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.036 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,12 değer kaybıyla günü 33.408 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 148,2 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışının hemen altında 65.940 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 17.375 puanda seyrediyor.