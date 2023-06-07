Asya Borsaları Karışık Seyretti

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıkları görülüyor. Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlar atmaya devam edeceğine ilişkin haber akışı ise risk iştahını destekliyor.

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler gün geçtikçe azalsa da yatırımcıların gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda temkinli davrandıkları görülüyor.

Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlar atmaya devam edeceğine ilişkin haber akışı ise risk iştahını destekliyor.

Analistler, Çin hükümetinin kamu bankalarından mevduat faizlerini indirmelerini istediğini belirterek, piyasalarda Çin Merkez Bankası'nın bu ay bazı borç verme faiz oranlarını düşürebileceği beklentisinin öne çıktığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu ay Çin'e bir ziyaret gerçekleştirebileceği yönündeki haber akışının varlık fiyatlarına pozitif yansıdığını ifade eden analistler, bugün açıklanan verilere göre, Çin'de mayıs ayı dış ticaret fazlasının 65,8 milyar dolarla beklentilerin altında kalmasının risk iştahını törpülediğini söyledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.615 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 artışla 3.197 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 değer kaybıyla günü 31.913 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 139,32 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artarak 62.905 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 0,8 yükselişle 19.249 puanda seyrediyor.