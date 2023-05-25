Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi Haberleri
Asya pay piyasaları yeni günde karışık bir seyir izledi.
Asya pay piyasaları yeni günde karışık bir seyir izledi.
ABD'deki borç limiti krizinin çözülüp çözülemeyeceğine ilişkin negatif seyrini sürdürürken gözler gün içerisinde gerçekleşecek Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ve ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo görüşmesine çevrildi.
Analistler, borç limiti açmazı gölgesinde makroekonomik verilerden alınan sinyallerin önemini koruduğunu kaydederek, bugün ABD'de açıklanacak verilerin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini söyledi.
Öte yandan, ABD'de dün finansal sonuçlarını açıklayan Nvidia'nın yapay zeka çiplerinin şirketin satış hacmini güçlü şekilde desteklediğinin anlaşılması üzerine vadeli işlem piyasalarında şirketin hisse senedi vadeli işlem kontratı yüzde 25'e yakın yükselirken, Nasdaq vadeli işlem kontratı da yüzde 1'in üzerinde primli seyrediyor.
Teknoloji hisselerindeki alış ağırlıklı seyir yeni günde Asya'ya da taşınırken, söz konusu eğilim satış baskısını törpülüyor.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi 0,5 azalışla 2.554 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de kapanışa yakın yüzde 0,1 düşüşle 3.201 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla günü 30.801 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 139,5 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 61.601 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 düşüşle 18.709 puanda seyrediyor.