Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları, karışık bir seyir izledi.

Asya borsaları bugün karışık bir seyir izlerken, Çin ekonomisine ilişkin endişeler söz konusu seyirde etkili oluyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yıllık yüzde 0,1 artarken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 3,6 geriledi.

Analistler, söz konusu verilerin hem ülke içindeki ekonomik aktivitenin yavaşlamış olabileceği hem de dünya genelindeki talepte güç kaybının yaşanıyor olabileceği endişesini gündeme taşıdığını ifade etti.

Öte yandan, Çin'de dün otoriteler, bankalara kredi faizlerinin gerileyebilmesi için mevduat faizlerinin aşağı çekmelerini bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,22 azalışla 2.491 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,29 düşüşle 3.310 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde günü 29.127 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 134,4'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 61.989 puanda bulurken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,55 gerileyerek 19.654 puanda seyrediyor.