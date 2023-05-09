Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi Haberleri
Asya borsaları karışık bir seyir izledi.
Asya borsaları karışık bir seyir izledi.
Analistler, ABD'de devam eden borç krizinin yanı sıra para politikasına ilişkin belirsizliklerin Asya'ya taşındığını belirterek karışık bir seyir izlendiğini kaydetti.
Asya tarafında Çin'de, ihracat nisan ayında yüzde 8,5 artarak beklentileri aşarken, dış ticaret fazlası 90,2 milyar dolar oldu.
Çin'de ihracatın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin dünya ekonomilerine ilişkin endişeleri azalttığını ifade eden analistler, bu durumun piyasalarda satış baskısını törpülediğini bildirdi.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,13 azalışla 2.510 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 düşüşle 3.358 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,01 değer kazancıyla günü 29.242 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,22 altında 134,8'den işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 değer kazanarak 61.897 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,14 gerileyerek 19.862 puanda seyrediyor.