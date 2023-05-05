Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık seyir izlendi.

Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi ABD'de yeniden etkili olurken, dün ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD bankacılık sisteminin ciddi likiditeye sahip ve mevduat akışının istikrarlı olduğunu belirterek bölgesel bankacılık sektöründeki piyasa gelişmelerini izlemeye devam ettikleri bildirildi.

Söz konusu gelişmeler ABD pay piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz indirimine gideceğine yönelik fiyatlamalar güç kazandı.

Dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Apple'ın gelirlerinin beklentileri aşmasıyla oluşan pozitif hava risk algısını törpülerken, Hong Kong teknoloji ağırlıklı borsasında yükseliş eğilimi öne çıktı.

Bugün Çin'de açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 56,4'e gerilese de genişlemenin devam ettiğine işaret etti.

Analistler, Çin ekonomisine ilişkin endişelerin devam ettiğini belirterek, ABD'de güçlenen resesyon endişelerinin Çin'de varlık fiyatlamalarını olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

Asya'da Japonya ve Güney Kore piyasalarında bugün tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,48 azalışla 3.334 puan oldu.

Dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,21 altında 134,1'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,68 düşüşle 61.326 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,42 yükselişle 20.033 puanda seyrediyor.