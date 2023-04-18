Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin belirsizlikler risk iştahını olumsuz etkilerken, Çin'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüyerek beklentileri geride bıraksa da verinin alt kalemleri ülke ekonomisine ilişkin endişeleri artırdı.

Yılın ilk üç ayında sanayi üretimi yüzde 3 artarak öngörülerin altında kalırken, perakende satışlar yüzde 10,6 artışla tahminleri oldukça geride bıraktı.

Analistler, ülkede sanayi üretiminin beklenilen seviyeye çıkmamasının ve artan harcamaların ithalatı destekleyebileceğini kaydederek, bu durumun Çin ekonomisi için tehlike arz ettiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemlerin kaldırılmasına karşın salgının etkilerinin sanayi üretimi üzerinde görülmeye devam ettiğini aktaran analistler, ülkedeki toparlanmanın piyasalarda yakından takip edildiğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,19 azalışla 2.571 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,23 artışla 3.393 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,51 değer kazancıyla günü 28.658 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 134,3'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,05 değer kaybederek 59.881 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 düşüşle 20.613 puanda seyrediyor.