Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsaları, Çin ekonomisine yönelik endişelerle karışık bir seyir izledi.

Çin'de bilançolarını açıklayan bazı şirketlerin karlılıklarının beklentilerin altında kalması, sene başından bu yana sanayi karlılıklarındaki yüzde 22,9'luk düşüş ve dünya genelinde artan resesyon endişeleri bölgede risk iştahının güç kaybetmesine neden oldu.

Japonya'da açıklanan makroekonomik verilere göre öncü göstergeler endeksi 96,6'ya çıktı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.409 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 gerileyerek 3.251 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 27.476 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 üzerinde 131,2'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi 0,6 artışla 57.853 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 19.677 puanda seyrediyor.