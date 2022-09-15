Asya borsaları karışık seyretti Ekonomi Haberleri Asya borsalarında, küresel çapta artan enflasyonist endişeler ve süregelen bölgesel problemlerle karışık bir seyir izlendi. Asya borsalarında, küresel çapta artan enflasyonist endişeler ve süregelen bölgesel problemlerle karışık bir seyir izlendi. Küresel piyasalarda, enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında "şahin" duruşunu koruyacağı endişeleri ile oynaklık artarken, Asya genelinde süregelen yerel problemler gündemin odağındaki yerini koruyor. Ekonomik büyümeye ilişkin artan endişelerle bir süredir gevşek para politikası adımları atan Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün faizlerde değişikliğe gitmedi. Banka, 1 yıllık politika faiz oranını (MLF) yüzde 2,75 düzeyinde bıraktı. Japonya'da ise ağustosta yıllık bazda ihracat yüzde 22,1 yükselse de beklentilerin altında kalırken, ithalat yüzde 49,9 artarak piyasa tahminlerini aştı. Öte yandan zayıf yen profiline dair yetkililerin açıklamaları, Japonya Merkez Bankası'ndan (BoJ) doğrudan müdahale beklentilerini artırırken, bu kapsamda bankanın gelecek haftaki toplantısının önemi arttı. Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 azalarak 3.200 puanın hemen altından kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 düşüşle 2.402 puana ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 6.843 puan oldu. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla günü 27.876 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 143,7'den işlem görüyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 artarak 18.938 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 kayıpla 60.054 puanda seyrediyor. Ekonomi Kaynak: AA / Belgin Yakışan Mutlu Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Japonya Asya Ekonomi Haberler

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