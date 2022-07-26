Asya borsaları karışık seyretti Asya'da pay piyasaları karışık bir seyir izledi. Asya'da pay piyasaları karışık bir seyir izledi. Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Hong Kong borsasında birincil kotasyon için başvuracağını açıklamasının ardından Alibaba hisseleri yeni günde yüzde 5'e yakın prim yaparken, Çin ve Hong Kong borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi. Analistler, Alibaba'nın adımıyla Çinli yatırımcıların şirket hisselerine daha kolay erişim sağlayacağını aktardı. Öte yandan, Güney Kore yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüyerek beklentileri geride bırakırken, Güney Kore Merkez Bankası'nın parasal sıkılaşma sürecinde politika alanının daha geniş olacağı beklentisi risk iştahını destekledi. Ülkede ayrıca finansal sıkıntıları bulunan şirketlere hükümet tarafından kredi desteği verileceği açıklandı. Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,83 değer kazanarak 3.250 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,39 artışla 2.412 puana çıktı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 27.631 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 136,7'de bulunuyor. Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,45 düşüşle 55.515 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,90 artışla 20.954 puan oldu. AA / Murat Aslan - Ekonomi Çin Halk Cumhuriyeti Güney Kore Hong Kong Asya Ekonomi Haberler

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