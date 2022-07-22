Asya borsaları karışık seyretti Asya'da pay piyasaları karışık bir seyir izledi. Asya'da pay piyasaları karışık bir seyir izledi. Küresel piyasalarda artan resesyon endişeleri sonrası veri odaklı değerlendirmeler ön plana çıkmaya devam ederken, Asya piyasalarında yön arayışı sürüyor. Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,4'e geriledi. Ülkede çekirdek enflasyon yüzde 2,2'de sabit kalırken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,2'ye, hizmet sektörü PMI ise 51,2'ye düştü. Çin tarafında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bölge genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artmaya devam ediyor. Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,06 değer kaybederek 3.269 puana ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,67 düşüşle 2.393 puana indi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,40 değer kazancıyla 27.914 puana çıkarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 primle 137,6'ya yükseldi. Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,43 yükselişle 55.922 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 20.594 puan oldu. AA / Murat Aslan - Ekonomi Çin Halk Cumhuriyeti Japonya Asya Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Asya borsaları karışık seyretti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.