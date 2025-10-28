Haberler

Asya Borsaları Karışık Seyrediyor

Güncelleme:
ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde Asya borsaları karışık bir seyir izliyor. Piyasalar, iki ülke arasındaki gerilimin azalmasını olumlu karşılarlarken, Trump ve Şi arasında çözülmesi beklenen sorunlarla ilgili tereddütler devam ediyor.

Asya borsaları, ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme öncesinde karışık seyrediyor.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimin azalması, küresel piyasalarda risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor.

Piyasalar son gelişmeleri olumlu karşılarken ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmede ulusal güvenlik ve teknoloji rekabeti gibi temel sorunların tamamen çözüleceğine dair tereddütler devam ediyor.

Asya turu kapsamında bugün Japonya'da başbakan seçilen Takaiçi Sanae ile bir araya gelen Trump, ABD-Japonya ilişkilerinin benzeri görülmemiş bir güce ulaşacağını söyledi.

Analistler, Trump'ın Asya turundan gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Öte yandan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ve karara ilişkin bankadan gelecek açıklamalar da piyasaların odağında yer alıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 50.392 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,80 azalışla 4.010 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 3.989 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 26.331 puandan işlem görüyor. Hindistan'da da Sensex endeksi önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 84.556 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
