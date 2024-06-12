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Asya Borsaları Karışık Seyrediyor

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Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde karışık seyrederken, Asya'da açıklanan verilere göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentilerin altında kaldı. Japonya'da ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti. Bu gelişmelerle Asya borsaları farklı yönlere hareket etti.

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı öncesinde karışık seyrederken, bugün ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya'da açıklanan verilere göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 0,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise 1,4 gerileyerek tahminlerin üzerinde geldi.

Analistler, söz konusu verilerin ülke ekonomisinde zayıf talep sinyalleri vermeye devam ettiğini ifade ederek, hükümetin ekonomik aktiviteyi destekleyici yeni teşvik paketleri duyuracağına ilişkin beklentilerin sıcaklığını koruduğunu dile getirdi.

Öte yandan Japonya'da ÜFE mayısta aylık yüzde 0,7 artarken, yıllık yüzde 2,4 artışla beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 38.894 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 artışla 2.728 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,4 yükselişle 3.039 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kayıpla 17.976 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 76.894 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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