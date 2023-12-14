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Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

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Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, Asya'da bölge ekonomilerine ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğu görülüyor.

Asya borsaları karışık bir seyir izledi.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, Asya'da bölge ekonomilerine ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğu görülüyor.

Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin endişeler varlığını korurken, ülkede deflasyon riski de yakından takip ediliyor.

Öte yandan, Japonya'da merkez bankasının "ultra güvercin" politikaları terk edebileceğine yönelik öngörüler yavaş yavaş da olsa güçlenmeyi sürdürürken, dolar/yen paritesi yaklaşık 30 yılın zirvesinden gerilemeye devam ediyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 1,3 artışla beklentileri aşarken, kapasite kullanım oranı yüzde 1,5 oldu.

Fed'in "güvercin" mesajlarının ardından düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,9 azalışla 141,7 ile son 5 ayın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar karşısında değer kazanan yenin Japonya'nın ihracatını olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişelerin pay piyasalarındaki satış ağırlıklı seyirde etkili olduğunu belirtti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,15 artışla 2.539 puan olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 2.960 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,73 düşüşle günü 32.686 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 70.500 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 16.370 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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