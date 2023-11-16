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Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Asya borsaları karışık bir seyir izliyor. Güney Kore, Çin, Japonya, Hindistan ve Hong Kong'da endekslerde farklı değer değişimleri yaşanıyor. Çin ekonomisindeki resesyon endişeleri ve ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi piyasalarda oynaklığa neden oluyor. Japonya'da ise ihracat beklentileri aşarken, ithalat geriledi. Alibaba Group Holding'in finansal sonuçları da bugün açıklanacak.