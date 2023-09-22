Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin olduğu haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlerken, Asya piyasalarında Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faizi sabit bırakmasının ardından oynaklık arttı.