Asya borsaları Japonya hariç geriledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Asya borsaları Japonya hariç geriledi

AA - Murat Aslan - Ekonomi
 - Güncelleme:
Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsaları dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha da şahinleşeceği endişesiyle Japonya hariç negatif bir seyir izledi.

Asya borsaları dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha da şahinleşeceği endişesiyle Japonya hariç negatif bir seyir izledi.

Dünya genelinde güçlenmeye devam eden enflasyon ve resesyon endişeleri arasında piyasalarda oynaklığın arttığı ve fiyatlamaların zorlaştığı görülüyor.

ABD'de yetkililerin, Çinli teknoloji şirketlerinin denetim raporlarıyla ilgili sorunun giderilebileceği ve bir anlaşmanın mümkün olduğunu açıklaması sonrası Çinli teknoloji şirketlerinin hisseleri güne yükselişle başlasa da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları nedeniyle kapanışa yakın satış baskısı etkili oldu.

Dün ABD'de açıklanan veriler sonrası yükseliş eğilimi ivme kazanan dolar/yen paritesi ise şu sıralarda tarihi zirvesi olan 139,2'den alıcı buluyor.

Öte yandan bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi mayısta aylık bazda yüzde 7,5 ve yıllık bazda 3,1 düştü. Kapasite kullanımı da yüzde 9,2 azaldı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,08 azalarak 3.281 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,62 artışla 26.643 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 düşüşle 2.322 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 53.482 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 azalışla 20.728 puanda seyrediyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Murat Aslan - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Japonya Asya Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title