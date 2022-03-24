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Asya borsaları Japonya hariç geriledi

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ederken, artan emtia fiyatları sonucu Asya genelinde dün açıklanan bilançolar beklentilerin altında kaldı. Hong Kong borsasında işlem gören Çinli bilişim şirketi Tencent'in bugüne kadarki en zayıf büyümeyi kaydetmesi nedeniyle şirketin hisseleri sert düştü.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,63 azalarak 3.250 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,20 gerileyerek 2.730 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25 artışla 28.110 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 121,7 ile Aralık 2018'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından 121,5 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,30 azalışla 57.551 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,94 düşüşle 21.946 puanda seyrediyor.

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Japonya, Asya, Ekonomi, Haberler

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