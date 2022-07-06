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Asya borsaları Hindistan hariç sert düştü

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Asya borsaları Hindistan hariç sert düştü

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Küresel pay piyasalarında resesyon endişelerinin daha güçlü dile getirilmesi ile risk iştahının baskılandığı görülürken, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 14-15 Haziran'da düzenlenecek toplantısına ilişkin tutanaklar öncesi oynaklığın arttığı görülüyor.

Tutanaklarda, yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri arasında kalan banka yetkililerinin temmuzda atacağı adıma dair ipuçları aranacak.

Verilecek detayların bu ayki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışı beklentisini güçlendirebileceği öngörülürken, gelişmeler öncesi küresel çapta artan dolar talebi ile emtia fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 9,6 değer kaybederek 113,6 dolar seviyelerinden 100 dolar sınırına kadar geriledi.

Öte yandan, Çin'in Şangay kentinde "salgın risklerini mümkün olduğunca erken tespit etmek ve önlemek" için bir kez daha toplu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması kararı alındı. Söz konusu karar sonrası, ülkenin finans merkezinin tekrar karantinaya alınacağı endişeleri arttı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,43 azalışla 3.355 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 düşüşle 2.292 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 azalarak günü 26.108 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 135,4'te dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 53.762 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 düşüşle 21.513 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Merkez Bankası India Asya Ekonomi Haberler

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