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Asya borsaları Hindistan hariç satıcılı seyretti

Asya borsaları Hindistan hariç satıcılı seyretti

Ekonomi Haberleri

Asya borsaları, Hindistan hariç satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya borsaları, Hindistan hariç satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların "bekle-gör" tutumu takındığını aktararak, Fed'in faiz artışlarının resesyon riskini beslemesinin Asya borsalarını baskıladığını söyledi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, öncü endeks martta 97,5'e geriledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,54 azalışla 2.496 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 düşüşle 3.319 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla günü 29.122 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 135,3'ten işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 61.855 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 19.774 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Murat Aslan - Ekonomi

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