Asya borsaları Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine dair artan endişelerle karışık bir seyir izlendi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, 2. çeyrekte GSYH, yıllık bazda yüzde 4,8 ile beklentilerin altında kaldı. Verinin ardından bölge genelinde satış baskısının arttığı görüldü.

Çin tarafında ise ülke ekonomisine dair artan endişelerle dolar/yuan paritesi yükseliş eğilimini üst üst 5. işlem gününe taşırken, parite, yuandaki değer kaybıyla yaklaşık son 16 yılın zirvesinde seyrediyor.

Çin hükümetinin kamu görevlilerinin iPhone kullanmalarını yasakladığına ilişkin haber akışının ardından yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden Apple'ın hisse fiyatı, dün de yüzde 3'e yakın düşüş kaydetti. Şirketin piyasa değeri, son 2 günde 200 milyar dolar kayba yaklaştı.

ABD ile Çin arasındaki gerilimlere rağmen Apple, Çin'de akıllı telefon satışlarında yüzde 22 ile en büyük paya sahip bulunuyor.

Öte yandan, Çin'in döviz rezerv varlıklarının ağustos sonunda geçen aya göre yaklaşık 44 milyar dolar azalarak 3,16 trilyon dolara düştüğü bildirildi.

Hong Kong'da bugün piyasalar, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı olacak.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,02 düşüşle 2.547 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.118 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,16 azalarak günü 32.606 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 147,2 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 artışla 66.540 puanda bulunuyor.