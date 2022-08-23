Asya borsaları, Hindistan hariç geriledi

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişeleriyle pay piyasaları yön bulmakta zorlanırken, Asya'da artan resesyon endişesi de risk iştahının azalmasında etkili oldu.

Çin ekonomisine ilişkin problemlerin, atılan destekleyici adımlarla teyit edilmesi yatırımcıların huzursuzluğunu artırırken, yuan dolar karşısındaki değer kaybını üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Japonya ekonomisine ilişkin göstergeler de güç kaybetmeye devam etti. Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 51 ile 19 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 azalışla 3.276,22 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,10 düşüşle 2.435,34 puana indi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,19 değer kaybederek 28.453 puana gerilerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 137,2 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,13 azalışla 19.434 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,12 yükselişle 58.832 puanda bulunuyor.