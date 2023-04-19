Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi
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Asya borsalarında, Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Asya borsalarında, Güney Kore hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerle azalan risk iştahı, yeni günde Asya'da da etkili oldu.
Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi şubatta aylık bazda yüzde 4,6 arttı, kapasite kullanımı da yüzde 3,9 yükseldi.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,16 artışla 2.575 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,68 azalışla 3.370 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla günü 28.607 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,55 yükselişle 134,85'den işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,28 değer kaybederek 59.562 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,39 düşüşle 20.363 puanda seyrediyor.