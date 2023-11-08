Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışı devam ederken, Çin ekonomisi ilişkin endişeler Asya pay piyasalarında etkili oluyor.

IMF, Çin ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 5,4'e, gelecek yıl için de yüzde 4,6'ya yükseltse de gelecek 5 yıl içinde Çin büyümesine yönelik beklentilerin zayıf olması dikkati çekti.

IMF'in açıklamasında, "Orta vadede, üretkenlikteki zayıflık ve nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan ters rüzgarlar nedeniyle büyümenin 2028 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık yüzde 3,5'e düşeceği öngörülüyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, ultra gevşek para politikalarını sonlandırmak için reel ücret artışlarının pozitife dönmesini beklemek zorunda olmadıklarını dile getirdi. Analistler, bu durumda bankanın güvercin politikaları terk ederken beklenenden biraz daha önce adım atabileceğini aktardı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,91 azalışla 2.421 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.040 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,33 değer kaybıyla günü 32.166 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 150,7 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yatay bir seyirle 64.960 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 17.560 puanda seyrediyor.