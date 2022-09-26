Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, küresel çapta azalan risk iştahı ve dolardaki güçlenme ile haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, küresel çapta azalan risk iştahı ve dolardaki güçlenme ile haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygıları yatırımcı risk iştahının düşük seyretmesine neden olurken, dolar talebinin güçlenmesi ile küresel çapta pay piyasalarındaki satış baskısı da arttı.

Ağustos ortasından bu yana yükseliş trendinden bulunan dolar/yuan paritesi 7,1685 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, bu gelişme karşısında Çin Merkez Bankası (PBOC), vadeli döviz alımlarında finansal kurumlar için döviz riski rezervlerini yüzde 20'ye çıkaracağını duyurdu. Söz konusu kurumlar için vadeli döviz alımlarında sıfır rezerv koşulu uygulanıyordu.

Japonya tarafında da ekonomi yetkililerinin zayıf yen karşısındaki uyarıları da devam etti.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yetkililerin para birimindeki düşüşlerin ardındaki spekülatif hareketlere yanıt vermeye hazır olduklarını belirterek, hükümet ve merkez bankasının kur konusunda aynı endişeleri taşıdığını kaydetti.

Makroekonomi tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde önceki aya göre 0,5 puan azalarak 51'e gerilerken, hizmet sektörü PMI 2,4 puan artarak 51,9'a çıktı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 azalarak 3.051 puanla 4,5 ayın, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3 gerileyerek 2.221 puanla 26 ayın kötü kapanışını gerçekleştirdi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 azalarak 26.432 puan ile 2,5 ayın en düşük seviyesinden günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 143,8'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 kayıpla 57.628 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 17.935 puanda seyrediyor.