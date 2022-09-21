Asya borsaları geriledi Ekonomi Haberleri Asya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugünkü para politikası kararları öncesinde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Asya borsalarında ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bugünkü para politikası kararları öncesinde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Bu akşam Fed'in ve yarın Japonya Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararları öncesi pay piyasaları satıcılı seyretti. Dün referans kredi faiz oranında değişikliğe gitmeyen Çin Merkez Bankası, mevcut faiz oranı seviyesinin makul olduğunu, gelecekteki politika eylemleri için alan sağladığını bildirirken, açıklama sonrası Çin borsası kayıplarını kısmen telafi etti. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,36 azalışla 27.313, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,17 düşüşle 3.117 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,87 değer kaybıyla 2.347 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,56 azalışla 6.700 puan oldu. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,75 düşüşle 18.453 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,45 değer kaybıyla 59.450 puanda seyrediyor. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Tam Gemi Şok Denemeleri Merkez Bankası Asya Fed Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Asya borsaları geriledi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.