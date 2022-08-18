Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarında ekonomik görünümdeki hızlı değişim ve Fed üyelerinin karar almalarını zorlaştıran ekonomik çerçeveye yapılan vurgu küresel bazda risk iştahını düşürdü.

Çin'de ekonominin yavaşladığına dair gittikçe artan işaretler resesyon endişesini besleyerek pay piyasalarında satış baskısını güçlendirirken, konut piyasasında süregelen kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı kapanmalar ülkede belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.

Tayvan konusu üzerinden Çin ile ABD arasında yüksek seyreden tansiyon da gündemin odağındaki yerini koruyor. ABD yönetimi, Çin ile gerilimin yüksek olduğu bu dönemde Pekin yönetimiyle egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile yeni ticaret girişimi kapsamında resmi görüşmelere başlanacağını duyurdu.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'in en büyük şirketlerinden Tencent'in gelirleri rekor seviyede düşüş kaydetti.

Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,46 azalışla 3.277 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,33 düşüşle 2.508 puana indi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,96 değer kaybederek 28.942 puana gerilerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 135,3 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,09 azalışla 19.706 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,30 düşüşle 60.078 puanda bulunuyor.