Asya borsaları geriledi
AA - Murat Aslan - Ekonomi
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Asya borsaları Çin, Japonya ve Hindistan borsalarının kapalı olduğu günde hafif satıcılı seyir izledi.
Asya borsaları Çin, Japonya ve Hindistan borsalarının kapalı olduğu günde hafif satıcılı seyir izledi.
Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) para politikası kararları öncesinde küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.
Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü aktaran analistler, konuya ilişkin gelişmelerin Asya genelindeki risk algısı üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.
Söz konusu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,26 düşüşle 2.680 puan olurken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,16 azalışla 21.065 seviyesinde bulunuyor.
AA / Murat Aslan - Ekonomi