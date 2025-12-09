Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor

Haberler

Asya borsalarında yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde temkinli davranıyor. Japonya hariç piyasalar negatif bir görünüm sergilerken, Japonya'da 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar sınırlı kaldı. Avustralya Merkez Bankası ise politika faizini değiştirmedi.

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasının etkisiyle Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Fed'in yarın yapılacak toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörüler, piyasalardaki risk algısının artmasına neden oluyor.

Risk algısı Asya tarafına da taşınırken, Japonya hariç negatif bir görünüm izleniyor.

Japonya, 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Bölgede finansal gelişmelerin yanı sıra Japonya'da yaşanan deprem de yatırımcıların odağında bulunuyor. Ülkenin Misawa bölgesi açıklarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Aomori'de 2 yerde yangın çıktı. Eyalette, 2 bin 700 evde elektrik kesintisi yaşandı. Bir yolun çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Depremin etkilerinin sınırlı olduğu görüldü.

Depremin ardından ciddi hasarların oluşmaması ülke piyasalarına olumlu yansırken, bölgede teknoloji ve ilaç sektörleri önceliğinde yükseliş dikkati çekiyor.

Öte yandan, ABD'nin, Nvidia'nın H200 çiplerinin Çin'e sevkiyatına izin vereceğine yönelik haber sonrasında Hong Kong'da yerel çip üreticisi şirketlerin hisselerinde düşüşler görülürken, Japonya ve Çin arasındaki gerilim Asya piyasalarının odağında kalmaya devam ediyor.

Avustralya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Okyanusya tarafında ise Avustralya Merkez Bankasının para politikası kararları öne çıkıyor. Dünyanın önemli merkez bankalarından olan ve bölgedeki finansal likidite konusunda önemli rol oynayan Avustralya'da RBA, politika faizini yüzde 3,60'ta sabit bıraktı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon risklerinin yukarı yönlü olduğu ifade edilirken, enflasyonist baskıların kalıcılığını değerlendirmenin biraz daha zaman alacağı bildirildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,14 yükselişle 50.651,5 puana yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,27 azalışla 4.143,6 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,40 değer kaybıyla 3.908 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,23 azalışla 25.457 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,37 altında 84.812 puanda seyrediyor.

