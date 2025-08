Asya Borsaları Fed'in Faiz İndirim Beklentileriyle Yükseliyor

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin güçlenmesinin küresel piyasalarda risk iştahını artırmasıyla Hindistan hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerle dün New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, New York borsasındaki yükselişler Asya borsalarına da taşındı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken, bu adımın piyasaları desteklemesi bekleniyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'ı hedef alan açıklamaları ülke piyasalarının negatif ayrışmasına neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını belirtti.

Bu açıklamalar, Hindistan borsasında tedirginliği artırırken, Hindistan Merkez Bankasının yarınki faiz kararı toplantısındaki açıklamalar yakından takip edilecek.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da temmuz ayına ilişkin hizmet sektörü PMI, 53,6 olarak kaydedildi.

Haziran ayında 53,5 seviyesinde olan veri, hafif yukarı yönlü toparlandı. Aynı dönemde ülkenin bileşik PMI verisi 51,6 ile geçen aya göre arttı.

Çin'de ise temmuz ayı hizmet sektörü PMI, 52,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bileşik PMI ise 50,8'e gerileyerek hazirana kıyasla düştü. Analistler, Çin'de hizmet sektörü PMI verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle ülkede deflasyon endişelerinin bir nebze de olsa azalabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,74 artışla 40.587,00 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,60 yükselişle 3.198,00 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 kazançla 3.615 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 primle 24.875 puanda seyrediyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 80.693 puanda bulunuyor.